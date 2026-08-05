Saalfelden - Trotz anhaltender Wechselabsichten ist der ivorische Fußball-Nationalspieler Yan Diomande ins Trainingslager von Bundesligist RB Leipzig nachgereist. Im österreichischen Saalfelden tauchte der von Real Madrid umworbene Profi am Mittwoch überraschend beim Mannschafts-Frühstück auf. Nach überstandenem Infekt, der ihn zunächst von der Reise mit dem Team abhielt, gehört er nun zur Leipziger Gruppe. Derweil laufen im Hintergrund weiter Verhandlungen mit dem spanischen Top-Club. Nach dpa-Informationen hat es den großen Durchbruch dabei bislang nicht gegeben.