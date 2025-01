Die Partie wurde nun offener, weil Braunschweig jetzt aktiver wurde und nicht mehr nur auf Fehler der Gastgeber lauerte. Magdeburg mühte sich, die Spielkontrolle zurückzuholen, ließ es jetzt aber an der nötigen Ruhe am Ball vermissen. Stattdessen kamen die Gäste immer wieder zu Abschlüssen. Magdeburg kam in der Schlussphase zwar genauso zu Gelegenheiten, muss sich am Ende vorwerfen lassen, die Chancen nicht genutzt zu haben.