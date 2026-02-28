Was haben ein Philosophieprofessor, zwei Anwälte, ein Dramatiker und ein Doktor mit einem Pizzabäcker, einem Schriftsteller und einem Stadtführer gemeinsam? Die Herkunft kann es nicht sein, denn einige von ihnen kommen aus Deutschland, andere aus Japan, Syrien, Russland, Mazedonien, Spanien und der Türkei. Viele verschiedene Berufe und geboren in den entferntesten Winkeln der Erde – in vielerlei Hinsicht ist die Gruppe also eine bunte Mischung. Doch vereint sind sie durch die Leidenschaft zum Fußball. Genauer gesagt, zum Fußball spielen. Sie sind die Berliner Fußballmannschaft „Mischzone“.