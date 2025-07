Sie waren fast alle gekommen an ihre ehemalige Wirkungsstätte. An dieser Stelle Spieler hervorzuheben, die vor kurzem den Weg zum Treffen im Tiefenorter Kaffeetälchen fanden, würde gleichzeitig bedeuten, andere Namen nicht zu nennen, die es genauso verdient hätten. Denn irgendwie sind sie alle „Fußball-Legenden aus der Region“, wie der ehemalige Sportredakteur dieser Zeitung, Dag-Michael Heurich, die Kicker des FSV Kali Werra Tiefenort von 1990 bezeichnet. Sie schafften als Staffelsieger der Bezirksliga Suhl sensationell den Aufstieg in die letzte Zweitligasaison in der ehemaligen DDR.