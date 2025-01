"Marco ist hier in Fürth ja noch vielen sehr positiv in Erinnerung und hat bei seiner damaligen Leihe gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt", sagte SpVgg-Sportdirektor Stephan Fürstner. John, der nach seinem Kreuzbandriss im Spätsommer 2023 wieder Spielpraxis sammeln will, fügte hinzu: "Der Kontakt zu einigen Spielern ist nie abgerissen."