Fußball-Transfer: Augsburgs Günther wechselt nach Elversberg

Günther wurde unter anderem beim FC Augsburg und beim FC Bayern München ausgebildet. Der Profi hat seinen Wechselwunsch explizit an den Verein herangetragen. "In Elversberg sehe ich ein Umfeld, in dem ich mich sportlich und persönlich weiterentwickeln kann", sagte der Linksverteidiger. Elversberg hat den Aufstieg in die Bundesliga nur knapp in der Relegation gegen Heidenheim verpasst.