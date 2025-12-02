Fußball: Trainingsdialog am Stützpunkt des DFB

Für ein modernes und erfolgreiches Offensivspiel bedarf neben einem ausgeprägten Zusammenspiel, Spielintelligenz, Bewegung ohne Ball vor allem eines präzisen Passspiels. Genau hier setzen die Veranstalter die Inhalte. „Gemeinsam zum Torerfolg – ganzeinheitliche Entwicklung alle Spieler unter besonderer Berücksichtigung des Passspiels“ steht als Headline über der Veranstaltung. Interessenten melden sich bitte bei Andreas Mannel per Telefon (017174766858) oder per Mail.