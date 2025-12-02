Fußball: Trainingsdialog am Stützpunkt des DFB

Theorie und Praxis gibt es beim 8. Trainingsdialog am Sützpunkt des Deutschen Fußball Verbandes in Leimbach.
Die Veranstaltung ist richtete sich an alle Trainerinnen und Trainer der Region. Für C-Lizenzinhaber wird die Teilnahme als Fortbildungsmaßnahme mit 2,5 Lerneinheiten gewertet und anerkannt.
Für ein modernes und erfolgreiches Offensivspiel bedarf neben einem ausgeprägten Zusammenspiel, Spielintelligenz, Bewegung ohne Ball vor allem eines präzisen Passspiels. Genau hier setzen die Veranstalter die Inhalte. „Gemeinsam zum Torerfolg – ganzeinheitliche Entwicklung alle Spieler unter besonderer Berücksichtigung des Passspiels“ steht als Headline über der Veranstaltung. Interessenten melden sich bitte bei Andreas Mannel per Telefon (017174766858) oder per Mail.
sportinvalidemannel@web.de).