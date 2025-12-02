 
Fußball Trainingsdialog am Stützpunkt des DFB

Thomas Dröge

Theorie und Praxis gibt es beim 8. Trainingsdialog am Sützpunkt des Deutschen Fußball Verbandes in Leimbach.

1
Das Passspiel – Schwerpunkt bei Trainingsdialog in Leimbach. Foto: Stephan Schrön

Unter dem Motto „Gemeinsam zum Torerfolg“ lädt der Thüringer Fußball-Verband am Montag, 8. Dezember, zum 8. Trainingsdialog an den DFB-Stützpunkt in Leimbach ein. Beginn ist um 17 Uhr.

Die Veranstaltung ist richtete sich an alle Trainerinnen und Trainer der Region. Für C-Lizenzinhaber wird die Teilnahme als Fortbildungsmaßnahme mit 2,5 Lerneinheiten gewertet und anerkannt.

Für ein modernes und erfolgreiches Offensivspiel bedarf neben einem ausgeprägten Zusammenspiel, Spielintelligenz, Bewegung ohne Ball vor allem eines präzisen Passspiels. Genau hier setzen die Veranstalter die Inhalte. „Gemeinsam zum Torerfolg – ganzeinheitliche Entwicklung alle Spieler unter besonderer Berücksichtigung des Passspiels“ steht als Headline über der Veranstaltung. Interessenten melden sich bitte bei Andreas Mannel per Telefon (017174766858) oder per Mail.

sportinvalidemannel@web.de).

