Fußball: Trainer und Ex-Profi Rost entwickelt Energy-Drink

Unter dem Motto "Do it your way" (Mach es auf Deine Art) soll der "Seaven Heaven" (Siebter Himmel) genannte Energy Drink laut Rost junge Sportler unterstützen, damit sie ihre Ziele erreichen. Nach der knapp zweijährigen Entwicklung des Drinks sowie der Überwindung der bürokratischen Hürden hat Rost mit Leonardo Bittencourt von Werder Bremen auch schon den ersten Markenbotschafter gefunden. Mit Vater Franklin hatte Rost bei Energie Cottbus zusammen gespielt. Weitere Markenbotschafter sollen in den kommenden Monaten folgen.