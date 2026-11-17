Madrid - Der frühere spanische Fußballstar Gerard Piqué hat die Zwölf-Spiele-Sperre für Torwart Jesús Owono nach dessen schwerem Foul mit tödlichem Ausgang an Jesús de Miguel als zu hart bezeichnet. Der Torhüter vom FC Andorra werde für Konsequenzen verantwortlich gemacht, an denen er nicht schuld war, sagte Piqué in einem auf TikTok veröffentlichten Video. "Ich glaube, die Sperre muss sich nach der Aktion richten, nicht nach den Folgen", betonte der 39-Jährige, der Hauptanteilseigner des FC Andorra ist.