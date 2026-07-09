Wie angekündigt, absolvierte Müller nach seiner Auszeit als WM-Experte für MagentaTV nur einen Teilzeit-Einsatz. Er kam nach der Pause ins Spiel, traf in der 62. Minute nach einem schönen Angriff der Gastgeber per Abstauber und wurde in der 72. Minute wieder ausgewechselt. Der 36-Jährige hatte wenige Tage zuvor am TV-Mikrofon gesagt: "Ich hab's schon am Spielfeldrand wieder deutlich gespürt: Es juckt extrem, selbst wieder auf dem Rasen zu stehen. Ich will wieder Gas geben. Mein Körper fühlt sich gut an."