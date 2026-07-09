Vancouver - Thomas Müller hat sich aus der WM-Pause als TV-Experte mit einem Tor für die Vancouver Whitecaps zurückgemeldet. Im Viertelfinal-Hinspiel des kanadischen Fußball-Pokals brachte der Weltmeister von 2014 sein Team mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Cavalry FC endgültig auf die Siegerstraße. Der Pokal-Titelverteidiger gewann die Partie am Ende mit 4:1 (1:1) und hat vor dem Rückspiel in Calgary beste Chancen auf den Halbfinal-Einzug.
Fußball Tor und Sieg: Thomas Müller in Teilzeit zurück auf dem Rasen
dpa 09.07.2026 - 07:51 Uhr