Nach der 0:5-Heimpleite saß ein großer Teil die Spieler des FC Schweina-Gumpelstadt niedergeschlagen und recht fassungslos auf der Spielerbank der Glücksbrunn-Arena. Trainer René Heger suchte erst einmal am Platzende etwas Abstand, um sich nach den besonders im zweiten Abschnitt enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft etwas zu sammeln. „Bis zur Pause ist nichts passiert. Zwei Chancen auf jeder Seite und beim 0:1 ist die Partie weiter offen. Was wir dann in den ersten Minuten nach der Pause machen, ist nicht zu erklären. Von dem, was wir in der Halbzeit besprochen haben, hat die Mannschaft nichts umgesetzt. Wir wollten mutig nach vorne spielen und mit Selbstvertrauen unsere Chance suchen. Das Gegenteil ist eingetreten“, meinte der Trainer der Glücksbrunner nach der Begegnung.