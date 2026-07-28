Das letzte Spiel in der Qualifikationsrunde des Fußball-Thüringenpokals wird am Mittwochabend ausgetragen. Um 18.30 Uhr empfängt der Westthüringer Kreispokalsieger VfB Vacha den Herpfer SV, der in der vergangenen Saison ungeschlagen durch die Kreisoberliga Rhön-Rennsteig zog und somit Meisterschaft und Landesklasse-Aufstieg feierte. Obendrein versüßte man sich die Saison noch mit Ligapokal- sowie Supercup-Sieg.