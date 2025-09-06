Germania Ilmenau hat den Einzug in die dritte Runde des Thüringenpokals geschafft. Nach knappen und deutlichen Siegen in den ersten beiden Partien trifft das Team nun auf den Landesklassenvertreter Grün-Weiß Siemerode. Zwar blieb dem Verein damit ein Duell mit den Thüringer Schwergewichten wie Rot-Weiß Erfurt oder Carl Zeiss Jena erspart, doch das neue Los sorgt trotzdem für erhebliche Schwierigkeiten.