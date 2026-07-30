Die knapp 200 Zuschauer bekamen beim Landespokalspiel am Mittwochabend ein ordentliches Spiel und der Landesklasse-Aufsteiger Herpfer SV vom gastgebenden Kreisoberligisten VfB Vacha lange Zeit die Stirn geboten. Am Ende setzten sich die Gäste aber mit einer weiteren souveränen Vorstellung, wie man sie von Herpf seit nunmehr knapp einem Jahr kennt, im Spiel der Qualifikationsrunde mit 2:0 durch und spielen damit Ende August auf eigenem Platz in der 1. Pokal-Runde gegen den Thüringenligisten FSV Preußen Bad Langensalza.