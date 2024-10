Noch drei Siege bis zum Einzug in den DFB-Pokal – so lautet das Motto für die acht Mannschaften, die sich für das Viertelfinale im Fußball-Thüringenpokal der Männer qualifiziert haben. Am Dienstagnachmittag wurden die Paarungen ausgelost. Als Glücksfee fungierte René Deubner, Trainer des SV 09 Arnstadt und im Hauptberuf Bereichsleiter eines Partnerunternehmens des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV).