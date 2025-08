Sebastian Bohne wusste lange vor dem Anpfiff des Landespokal-Spiels am Samstag (2. August), wie man Gotha schlagen kann. „Ich habe in der Jugend schon öfters gegen Gotha gewonnen. Ich weiß, wie es geht“, sagt der Ersatzmann auf Suhls Trainerstuhl und lacht zufrieden und erleichtert. Der Co-Trainer hatte im ersten Pflichtspiel der neuen Saison Sven Stößel vertreten. Der weilt noch einige Tage im Urlaub und dürfte beim Schauen aufs Handy ebenso verblüfft gewesen sein über die finalen Zahlen, die die Statistik dieser Begegnung hervorgebracht hat, wie die 106 Zuschauer rund um den Postplatz. 3:1 (0:0) gewinnen die Suhler Männer gegen Wacker Gotha. Mehr als zehn Jahre musste die Waffenstadt darauf warten. Mancher Besucher meinte gar: So gut habe er Suhl seit 20 Jahren nicht mehr spielen sehen.