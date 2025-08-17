Dass es im Hauptrunden-Spiel des Thüringenpokals zwischen dem 1. Suhler SV und dem eine Liga höher spielenden SV 09 Arnstadt am Samstag (16. August) um einiges geht, offenbart sich bereits beim Einlaufen der Mannschaften. Unmittelbar hinter dem Zaun des Sportplatzes in der Themarer Straße kracht es laut. Buntes Feuerwerk steigt auf. Wenig später dreht ein Polizeiwagen eine Runde, verschwindet aber zügig wieder.