Vor rund zwei Wochen standen sich die Spielvereinigung Geratal und Blau-Weiß Bad Frankenhausen schon einmal gegenüber – allerdings in der Thüringenliga und in der Kurstadt. Nun, in der zweiten Hauptrunde des Thüringenpokals, wollte die Mannschaft von Trainer Frank Schwalenberg an den 2:1-Erfolg anknüpfen. Das gelang den Geratalern aber nicht so richtig. Dieses Mal war das Resultat andersrum, denn die Gäste konnten in der 117. Spielminute den 2:1-Treffer erzielen.