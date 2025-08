Während im Fußballkreis der Startschuss für die neue Saison erst in gut zwei Wochen fällt, wird es für den 1. Suhler SV bereits an diesem Samstag, 2. August, ernst. In der Qualirunde des Thüringenpokals empfängt der Landesklasse-Rückkehrer ab 15 Uhr Wacker Gotha – nicht wie zunächst gemeldet im Auestadion, sondern auf dem Postplatz in der Themarer Straße.