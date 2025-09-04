Jubelstürme gab es in der Rhön nicht, als vor drei Wochen die zweite Runde im Landes-Pokal ausgelost wurde. Ein Heimspiel gegen einen attraktiven Gegner stand auf der Borscher Wunschliste. Zwar spielen die Rhöner am Samstag ab 14 Uhr gegen einen Pokalfinalisten aus dem vergangenen Jahr, aber mindestens zwei Gründe lassen erahnen, warum sich die Freude auf diese Begegnung in überschaubarem Rahmen hielt. Da ist zum einen, dass das Los es so wollte, dass der Tross aus der Rhön auf Reisen geht. Und das zum Überdruss ausgerechnet zum Ligakontrahenten in das Alfred-Just-Stadion nach Dachwig. „Wir nehmen es, wie es kommt. Aber in drei Wochen geht es in der Liga schon wieder in das Thüringer Obstland. Das hätte ich mir sicher anders gewünscht“, gibt Trainer Andreas Mannel zu.