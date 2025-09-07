Um 19 Uhr war die Wettkampffahrt für die Männer vom Fußballthüringenligisten zum Auswärtsspiel im Thüringenpokal am Samstag nach Dachwig beendet. Die Männer aus der Rhön verabschiedeten sich mit einer 2:5-Niederlage beim Ligakontrahenten FC An der Fahner Höhe aus dem Pokalgeschehen 2025/26 im Freistaat. Eine Niederlage, die nicht ganz unerwartet kam. Trotzdem, dass wird im Gespräch mit Borschs Trainer Andreas Mannel am nächsten Morgen klar, der Trainer war bereits wieder bei einem Nachwuchsspiel auf dem Sportplatz in Buttlar, wäre auch ein anderes Ergebnis beim Pokalfinalisten aus dem vergangenen Jahr möglich gewesen.