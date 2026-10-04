„Du bekommst nichts geschenkt“ – diese Worte von Maik Lipsius vor dem Fußball-Pokalspiel sollten sich für die SpVgg Geratal auf bittere Art und Weise bewahrheiten. Der Thüringenligist ist im Achtelfinale des Thüringenpokals am Landesklassisten SV Empor Walschleben gescheitert. In einer turbulenten Partie mit sieben Treffern unterlagen die Gerataler mit 3:4. Zweimal kämpfte sich die Spielvereinigung nach einem Zwei-Tore-Rückstand wieder heran, für die komplette Wende reichte es jedoch nicht mehr. Damit ist der Traum vom Viertelfinale – und dem potenziellen großen Los mit Carl Zeiss Jena oder Rot-Weiß Erfurt geplatzt.