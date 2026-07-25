Mit stolzen zwölf Toren bekamen die 90 Zuschauer am sommerlichen Samstagnachmittag beim Landespokalspiel des SV Walldorf gegen die SpVgg Siebleben einiges geboten, zufrieden waren die heimischen Anhänger dabei aber sicher nicht. Immerhin landeten neun der Treffer im Walldorfer Tornetz. Auch SV-Trainer Steven Abe musste das Ergebnis erst einmal verdauen. „Viel schlechter waren wir eigentlich nicht vom Spielerischen her“, lautete sein Kommentar nach Abpfiff des 3:9.