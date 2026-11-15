Es war das bisher größte Spiel der Saison für den SV 09 Arnstadt – und lange Zeit durfte der Außenseiter im Thüringenpokal-Viertelfinale gegen den ZFC Meuselwitz aus der NOFV-Oberliga Süd sogar auf die nächste Überraschung hoffen. Die Nullneuner lieferten dem Favoriten einen leidenschaftlichen Kampf, gingen kurz vor der Pause in Führung und hielten die Partie zunächst offen. Erst nach dem Seitenwechsel drehte der Regionalligaabsteiger innerhalb weniger Minuten das Spiel und setzte sich am Ende mit 4:1 durch.