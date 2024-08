Was war das für eine grandiose Stimmung am Freitagabend im Stadion am Maßfelder Weg! Zum letzten Mal vor dem Umbau sah die Spielstätte ein solches Fußballfest. Das dürfte – so wie es die Meininger Vereinsverantwortlichen wollten – bei vielen noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur, weil sich die Mannschaft sehr toll verkaufte. Sondern weil der VfL einmal mehr bewies, dass er als Verein solche Spiele stemmen kann und zwar so, dass am Ende alle zufrieden nach Hause gehen.