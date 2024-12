Fußball-Thüringenpokal Junioren: Sieg und Abbruch im Landespokal

Die B-Jugend der SG SV Borsch feierte beim klassentieferen Gegner FSV Sömmerda einen 4:1-Erfolg und steht damit in der Runde der besten Vier, zusammen mit dem SV Schott Jena, Rot-Weiß Erfurt und der SG SV Elstertal Silbitz/Crossen. In Sömmerda gingen die Schützlinge von Trainer Sebastian Hey durch ein Strafstoßtor von Artur Sadowski in Führung (10.). Die Gastgeber halfen beim Borscher Sieg mit, als Ludwig Barthel nach zum 0:2 ins eigene Tor traf (30.). Gustav Stier verkürzte in der zweiten Halbzeit für Sömmerda per Elfmeter (45.), ehe Diyar Yikit (50.) und Friedrich-Maximilian Kuropka (68.) zum Endergebnis trafen.