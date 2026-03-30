Am 23. Mai haben die Anhänger des FC Carl Zeiss Jena und des ZFC Meuselwitz einen unaufschiebbaren Termin. An diesem Tag stehen sich die beiden Fußball-Regionalligisten im Finale um den Thüringenpokal gegenüber. Wann die Partie am Pfingstsamstag im Ernst-Abbe-Sportfeld angepfiffen wird, entscheiden die Fernsehanstalten. Das Duell wird in den Finaltag der Amateure eingetaktet, an dem deutschlandweit im Zeitraum von 11.30 bis gegen 19 Uhr alle Landes-Finals über die Bühne gehen.