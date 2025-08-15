 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Lokal
  6. Ilmenau

  8. Ilm-Kreis-Trio startet in den Pokal

Fußball-Thüringenpokal Ilm-Kreis-Trio startet in den Pokal

Gian-Luca Schmidt

Geratal, Ilmenau und Arnstadt wollen die erste Hürde im Thüringer Landespokal nehmen – von Favoritenrollen bis Revanchechancen ist alles dabei.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Fußball-Thüringenpokal: Ilm-Kreis-Trio startet in den Pokal
1
Ilmenaus Marcus Finn. Foto: Pavel Chatterjee

Mit drei Partien auswärts und zu Hause beginnt für die Fußballvertreter des Ilm-Kreis an diesem Wochenende die Thüringenpokal-Saison. Die Spielvereinigung Geratal, der SV 09 Arnstadt und der SV Germania Ilmenau treffen dabei auf Gegner aus der Landesklasse und wollen einen frühen Ausrutscher vermeiden. Für die drei Trainer Frank Schwalenberg (Geratal), Thomas Giehl (Ilmenau) und Martin Hauswald (Arnstadt) geht es auch darum, den positiven Lauf fortzusetzen. Geratal konnte im ersten Thüringenliga-Spiel der neuen Saison einen Punkt gegen den FSV Wacker Nordhausen erringen. Kreisoberligist Germania Ilmenau setzte sich bereits in der Qualifikationsrunde gegen Landesklasse-Vertreter Motor Gispersleben durch, zog somit in die 1. Hauptrunde ein. Eigentlich wäre Ilmenau an diesem Wochenende gegen den TSV Elgersburg in die Liga gestartet. Auch der SV 09 Arnstadt war bisher erfolgreich unterwegs: Durch den Last-Minute-Treffer von Janes Grünert beim 1:0-Sieg gegen den FSV Schleiz konnten die Nullneuner die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit einsammeln.

Nach der Werbung weiterlesen

SC 1918 Großengottern – SpVgg Geratal

Die Spielvereinigung Geratal (Thüringenliga) tritt auswärts beim SC 1918 Großengottern aus der Landesklasse Staffel 2 an. Trainer Frank Schwalenberg kann nach einem Sommer mit insgesamt zwölf Neuzugängen auf einen breiten Kader zurückgreifen. Die beiden Langzeitverletzten Yannis Roth und Muatasem Igbariya, die normalerweise zum Stammpersonal zählen, fallen jedoch weiterhin aus. Der Gegner aus Großengottern ist mit einem 2:1-Sieg in die neue Saison gestartet, gegen Bad Tennstedt, gegen die Geratal in der Vorbereitung 1:2 verloren hat.

SV Germania Ilmenau – FC Thür. Jena

Der SV Germania Ilmenau (Kreisoberliga) empfängt zu Hause den FC Thüringen Jena (Landesklasse Staffel 1). Das letzte Pflichtspiel beider Mannschaften gegeneinander datiert aus dem Jahr 2023, als die Germania – damals noch in der Landesklasse – auswärts in Jena mit 6:0 gewann. Der FC Thüringen Jena beendete die vergangene Saison in seiner Staffel auf dem zehnten Tabellenplatz. Trainer Thomas Giehl kennt die Fußballszene in Jena aus eigener Spielerzeit beim SV Jenaer Glaswerk in der Thüringenliga (Saisons 2000/01 und 2001/02).

1. Suhler SV – SV 09 Arnstadt

Der SV 09 Arnstadt (Thüringenliga) reist zum 1. Suhler SV (Landesklasse Staffel 3). Gegen den unterklassigen Gegner geht Arnstadt als Favorit ins Spiel. In den vergangenen Jahren war für den Verein im Thüringenpokal allerdings oft frühzeitig Schluss – teilweise auch gegen Mannschaften aus niedrigeren Ligen.

Mit dem Start in den Pokalwettbewerb bietet das Wochenende für die Kreisvertreter eine Mischung aus klaren Favoritenrollen, der Chance auf Wiederholung früherer Erfolge und der Aufgabe, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.