Fußball-Thüringenpokal: Ilm-Kreis-Trio startet in den Pokal

Mit drei Partien auswärts und zu Hause beginnt für die Fußballvertreter des Ilm-Kreis an diesem Wochenende die Thüringenpokal-Saison. Die Spielvereinigung Geratal, der SV 09 Arnstadt und der SV Germania Ilmenau treffen dabei auf Gegner aus der Landesklasse und wollen einen frühen Ausrutscher vermeiden. Für die drei Trainer Frank Schwalenberg (Geratal), Thomas Giehl (Ilmenau) und Martin Hauswald (Arnstadt) geht es auch darum, den positiven Lauf fortzusetzen. Geratal konnte im ersten Thüringenliga-Spiel der neuen Saison einen Punkt gegen den FSV Wacker Nordhausen erringen. Kreisoberligist Germania Ilmenau setzte sich bereits in der Qualifikationsrunde gegen Landesklasse-Vertreter Motor Gispersleben durch, zog somit in die 1. Hauptrunde ein. Eigentlich wäre Ilmenau an diesem Wochenende gegen den TSV Elgersburg in die Liga gestartet. Auch der SV 09 Arnstadt war bisher erfolgreich unterwegs: Durch den Last-Minute-Treffer von Janes Grünert beim 1:0-Sieg gegen den FSV Schleiz konnten die Nullneuner die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit einsammeln.