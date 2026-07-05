Die ersten Partien des Thüringer Fußball-Landespokals wurden ausgelost. Den Auftakt bildet die Qualifikationsrunde, in der elf Begegnungen angesetzt sind. Dabei treffen die Kreispokalsieger beziehungsweise die gemeldeten Vertreter der Kreisfußballausschüsse, auf die Aufsteiger aus den Landesklassen sowie auf Mannschaften, die in der vergangenen Saison nur knapp den Klassenerhalt sichern konnten. Die Sieger dieser Partien lösen das Ticket für die Hauptrunde, während die übrigen Teams aufgrund eines Freiloses ebenfalls in die erste Runde einziehen. Unter anderem muss der SV Wacker 04 Bad Salzungen beim FC Union Mühlhausen antreten. Der Sieger dieser Partie spielt gegen den FC Barchfeld. Somit könnte es – sofern die Kurstädter in der Quali-Runde gewinnen – ein Derby in der ersten Hauptrunde geben.