Die ersten Runden im Thüringer Fußball-Landespokal wurden ausgelost. Mit dabei sind aus Ilm-Kreis-Sicht der SV 09 Arnstadt, die Spielvereinigung Geratal und der SV Germania Ilmenau. Während Arnstadt und Geratal als Thüringenligisten in der ersten Hauptrunde antreten, muss sich die Germania als Aufsteiger in die Landesklasse in der Qualifikationsrunde behaupten. Am 25. Juli muss Ilmenau auswärts zum Kreisoberligisten VfL Gera reisen.