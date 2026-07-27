Als Aufsteiger zur Landesklasse musste sich der SV Germania Ilmenau zu Beginn der neuen Fußballsaison zunächst in einer Qualifikationsrunde für den Thüringer Landespokal qualifizieren. Als Gegner wurde Ilmenau der Vorjahres-Tabellendritte der Kreisoberliga und Kreispokalsieger der Staffel Ostthüringen, der VfL 1990 Gera, zugelost. Mit 107 Toren erzielte Gera in jedem Spiel der abgelaufenen Kreisoberligasaison durchschnittlich 4 Treffer pro Spiel. Ilmenau musste sich also auf einen offensiv starken Gegner einstellen. Das dies aber nicht so kam und Ilmenau beim 6:2-Sieg bis zur Schlussphase das Spiel klar dominierte, zeigt mal wieder: Alle Theorie ist grau. Dabei begann es für den Geraer Gastgeber recht verheißungsvoll.