Fußball-Thüringenpokal der Frauen: Silvester will Regionalligisten lange ärgern

„Jetzt kann eigentlich nur noch der Frost oder eine, was wir natürlich nicht hoffen wollen, Grippeflut das Spiel verhindern. Da sich auch die Erfurterinnen noch im Spielbetrieb befinden, müssen beide Mannschaften auch bei solchen herbst-winterlichen Bedingungen trainieren“, erklärt Ortwin Schmeling, der langjährige FSV-Vorsitzende und 2. Vorsitzende des KFA Westthüringen. Die Erfurterinnen gehen als Regionalliga-Vertreterinnen natürlich als haushoher Favorit in die Partie. Naturgemäß möchte die unterklassige Mannschaft dem Favoriten ein Bein stellen. Doch die Thüringenliga-Spielerinnen des FSV Silvester wissen, dass bei ihnen mehr als nur alles passen und bei den Gästen vieles schief laufen müsste, um eine Chance zu haben, ins Halbfinale einzuziehen. Am Sonntag muss der FSV zu Hause im Punktspielbetrieb noch ein letztes Mal in diesem Jahr ran. Die Silvester-Elf empfängt den Tabellenvorletzten VfB Oberweimar.