Wie im letzten Jahr spielte Germania Ilmenau als Sieger des Kreispokalwettbewerbs in der Qualifikationsrunde zum Thüringenpokal gegen den Landesklassenvertreter Motor Gispersleben. Wie im letzten Jahr siegte Ilmenau mit dem gleichen Resultat (2:1) und auch die Torfolge war identisch. Einziger Unterschied: Diesmal schaffte es die Heimelf aber in der regulären Spielzeit und musste nicht in die Verlängerung.