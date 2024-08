Sie dürfen es wieder machen! Nach 2008 und 2018 empfangen die Kicker vom SV Borsch den FC Carl Zeiss Jena zum dritten Mal im Thüringer Landespokal. Die Aufeinandertreffen in der Vergangenheit im Sportpark An der Ulster avancierten zu tollen Fußballfesten. Dass es wieder so wird, sind sich die Verantwortlichen und Spieler beim Landesklassenvertreter aus der Rhön ziemlich sicher. Vor sechs Jahren, am 30. April 2018, kamen weit über 2000 Zuschauer, um den Vergleich mit Thüringens Aushängeschild im Fußball zu verfolgen. Mindestens genau so viele sollen es am Samstag, dem 7. September, um 17 Uhr werden. Mindestens! Das wünschen sich die Mannschaft, Trainer, Freunde und Anhänger des Vereins zum anvisierten Termin, den die Borscher dem Thüringer Fußball-Verband vorgeschlagen haben.