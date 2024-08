Fußball-Thüringenpokal: Borscher Pokaltermin bestätigt

Der Vereinsvorsitzender des SV Borsch, André Schäfer, ist als ruhiger, besonnener und immer bedacht handelnder Zeitgenosse bekannt. Bis zum Donnerstagabend wurde aber die Gemütslage des Borschers zunehmend angespannter. Nicht nur er wartete auf grünes Licht von der Landespolizei mit der definitiven Zusage. Der Grund: Zum geplanten Termin am Samstag in der nächsten Woche um 17 Uhr ist eine Demonstration in der Landeshauptstadt angemeldet, die von den Kräften der Landespolizei abgesichert wird. Da die Pokalspiele der beiden Regionalligisten aus Jena (in Borsch) und Erfurt (in Rothenstein) als Hochsicherheitsspiele eingestuft sind und in den Aufgabenbereich der Landespolizei fallen, fehlte bis zum Donnerstagabend die Zusage der Landesbehörde.