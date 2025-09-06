 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Regional

  6. Borsch-Trainer rotiert im Pokal

Fußball-Thüringenpokal Borsch-Trainer rotiert im Pokal

Thomas Dröge

Für den SV Borsch ist die Partie beim letztjährigen Finalisten FC An der Fahner Höhe die erwartet schwere Aufgabe.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Fußball-Thüringenpokal: Borsch-Trainer rotiert im Pokal
1
Nach seiner Verletzung zurück im Borscher Aufgebot: Tim Barnewald (rote Spielkleidung). Foto: Thomas Dröge

Mit einer überwiegend jungen Truppe um den erfahrenen Kapitän Marius Bittorf und den spielenden Co-Trainer Christoph Neidhardt ist für die Männer des SV Borsch in der 2. Hauptrunde des Thüringenpokals Schluss. Die Rhöner-Elf scheidet beim Ligakontrahenten FC An der Fahner nach einer 2:5-Niederlage aus.

Nach der Werbung weiterlesen

Wie angekündigt, rotierte SV-Trainer Andreas Mannel kräftig. Nach dem Pokalaus zog er ein kurzes Resümee der Partie. „Die Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen. Wir hatten den besseren Start und wurden mit zwei Toren im ersten Abschnitt kalt erwischt. Mit dem Anschlusstreffer vor der Pause war alles offen. Im zweiten Durchgang fehlte uns beim Abschluss die Cleverness. Die Tore machte der abgezockte Gegner. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden. Meine junge Mannschaft hat sich gut präsentiert. Damit ist der Pokal abgehakt und unser Fokus liegt auf den Partien in der Thüringenliga“, meinte der Borscher Trainer nach der Partie. Am 14. September empfängt der SV Borsch im Punktspielbetrieb die Spielvereinigung Geratal.