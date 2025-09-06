Fußball-Thüringenpokal: Borsch-Trainer rotiert im Pokal

Wie angekündigt, rotierte SV-Trainer Andreas Mannel kräftig. Nach dem Pokalaus zog er ein kurzes Resümee der Partie. „Die Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen. Wir hatten den besseren Start und wurden mit zwei Toren im ersten Abschnitt kalt erwischt. Mit dem Anschlusstreffer vor der Pause war alles offen. Im zweiten Durchgang fehlte uns beim Abschluss die Cleverness. Die Tore machte der abgezockte Gegner. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden. Meine junge Mannschaft hat sich gut präsentiert. Damit ist der Pokal abgehakt und unser Fokus liegt auf den Partien in der Thüringenliga“, meinte der Borscher Trainer nach der Partie. Am 14. September empfängt der SV Borsch im Punktspielbetrieb die Spielvereinigung Geratal.