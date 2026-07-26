Zwar hat die SG Lauscha/Neuhaus in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisoberliga und somit die Rückkehr in die Landesklasse gefeiert, in dieser angekommen ist man allerdings noch nicht. Dies musste man sich am Samstag bei der 1:4-Niederlage in der Landespokal-Qualifikationsrunde beim Achtligisten SG Traktor Teichel eingestehen. Für die SG Schleusegrund Schönbrunn lief es am Sonntag auf eigenem Platz nicht besser.