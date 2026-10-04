Das war knapp: In einer umkämpften Begegnung auf dem Kunstrasenplatz des Stadions An der Aue setzte sich der SV 09 Arnstadt haarscharf aber nicht unverdient mit 3:2 gegen den FC Union Mühlhausen durch und zog ins Viertelfinale des Thüringenpokals ein. Mühlhausen hielt mutig dagegen, so war ein Klassenunterschied kaum zu sehen. Beide Mannschaften spielten auf Sieg, so entwickelte sich eine hoch spannende Partie mit hohem Unterhaltungswert für die Zuschauer.