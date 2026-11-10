Zwei Spiele stehen für die Meininger Frauen in der Vorrunde um die Fußball-Landesmeisterschaft noch auf dem Programm. In den bisherigen sechs Begegnungen fuhren die Mädels von Trainer Mathias Hofmann sechs Siege bei einer Tordifferenz von 42:2 ein. Deutlicher kann eine Überlegenheit nicht sein. Das bewies auch wieder die Partie am Sonntag gegen den TSV Sundhausen, die die Meiningerinnen klar mit 8:0 Toren für sich entschieden.