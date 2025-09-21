Ein packendes Spiel in der Saveway Arena endete mit einer herben Enttäuschung und einer 2:3-Niederlage für die SpVgg Geratal. Die Hausherren begannen mutig und kamen früh zu guten Chancen: Ein Distanzschuss von Lennox Reykowski aus 30 Metern (7.) verfehlte das Ziel nur knapp, und kurz darauf scheiterte Jeremy Weisheit im Eins-gegen-eins am Gästetorhüter (9.). Der erste Rückschlag folgte jedoch wenig später, als Moritz Wedekind verletzt vom Platz musste. Für ihn kam in der 23. Minute Routinier Steven Reinhold in die Partie. Die Gäste aus Gera hatten ebenfalls vereinzelte Möglichkeiten, wirklich gefährlich wurde es für die Gerataler Defensive jedoch selten. So ging es torlos in die Pause.