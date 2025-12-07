Im letzten Spiel des Jahres wollten sich die Arnstädter mit einer guten Leistung und einem Heimdreier, von ihren Fans in die Winterpause verabschieden. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung setzten die Nullneuner dieses Vorhaben in die Tat um. Am Ende ein hochverdienter 3:0-Sieg, mit dem die Gäste am Ende noch gut bedient waren, denn drei Aluminiumtreffer und eine Reihe teils leichtfertig vergebener Konterchancen und ein toll reagierender Geraer Schlussmann Christoph Haase verhinderten ein noch höheres Resultat.