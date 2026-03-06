Aufsteiger SV Borsch mischt weiterhin die Fußball-Thüringenliga auf. Zum Jahresauftakt in Gera gab man zwar einen Zwei-Tore-Vorsprung her, glich am Ende aber noch zum 3:3-Unentschieden aus. Gegen Bad Langensalza machte man einen Zwei-Tore-Rückstand wett und holte sich ein 2:2-Unentschieden. Und sogar beim Spitzenreiter Schott Jena gelang zuletzt ein 1:1-Unentschieden. Was haben diese drei Spiele gemein? Jeweils einen Punkt, der die Borscher nicht so recht voranbringt.