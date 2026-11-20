Im Tabellenkeller wird es immer ungemütlicher: Die SpVgg Geratal empfängt am Samstag in der Fußball-Thüringenliga den FC Einheit Bad Berka – und benötigt unbedingt drei Punkte. Für die Mannschaft aus dem Ilm-Kreis beginnt eine Phase, die für den weiteren Verlauf der Saison richtungsweisend sein könnte. Nach zwölf Spieltagen steht Geratal mit lediglich sieben Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Der Abstand zu den Mannschaften vor den Abstiegsrängen ist zwar noch aufzuholen, doch die Zeit wird allmählich knapp. Der TSV Gera-Westvororte – eine Platzierung besser – ist bereits sieben Zähler entfernt.