Der VfL Meiningen kämpft in der Fußball-Thüringenliga um den Klassenerhalt. Aber derzeit steht überhaupt noch nicht fest, wo die „rote Linie“ ist, also auf welchem Platz man stehen muss, um am Ende in der Liga zu bleiben. Das steigert die Spannung für die Involvierten natürlich ins Unerträgliche. Nach dem Remis des VfL zuletzt in Schleiz sind die Chancen auf den Ligaverbleib voll intakt und die kommenden Wochen entscheiden.