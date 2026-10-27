Fußball-Thüringenliga: Wenn der Mähroboter mitspielen will

Der amüsante Zwischenfall auf dem Sportplatz an der Wipper war nicht der erste dieser Art im Thüringer Fußball. Auch im Süden des Freistaats büxte in diesem Jahr schon ein Mähroboter aus. Als Ende Mai die SG Herpf und der FC Zella-Mehlis (1:0) im Ligapokal-Endspiel des Fußballkreises Rhön-Rennsteig in Mittelschmalkalden aufeinandertrafen, setzte sich Mitte der zweiten Hälfte – Punkt 15.30 Uhr – ein Mähroboter ebenfalls in Bewegung, um seiner Arbeit auf dem Grün nachzugehen.