Fußball-Thüringenliga: Wenn der Mähroboter mitspielen will

Eigentlich haben die beiden Mähroboter an Spieltagen frei, sagt eine Betreuerin des SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Doch davon wollte eine der beiden Maschinen am Samstagnachmittag (24. Oktober) nichts wissen.
Es war eine der kuriosesten Szenen des Thüringenliga-Spieltags: In der Partie Bad Frankenhausen gegen Suhl rollt zum Anpfiff einer der Mähroboter Richtung Spielfeld.
Eigentlich haben die beiden Mähroboter an Spieltagen frei, sagt eine Betreuerin des SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Doch davon wollte eine der beiden Maschinen am Samstagnachmittag (24. Oktober) nichts wissen.
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Pünktlich zum Anstoß um 14 Uhr der Thüringenliga-Begegnung zwischen Bad Frankenhausen und Aufsteiger 1. Suhler SV verließ einer der Mähroboter seine Garage unter der Anzeigetafel und begab sich in Richtung Rasenplatz. Helfer des Clubs versuchten ihn aufzuhalten, was auch gelang. Doch der automatische Rasenpfleger quittierte das unerlaubte Anfassen am Spielfeldrand mit einem lauten Alarmsignal. Das verstummte nach einiger Zeit. Erst danach ließ er sich sachte zurück in die Garage befördern.
Die Frankenhäuser Bank nahm es mit Humor. Vielleicht, meinte eine der Betreuerinnen, habe er sich in der Sportart geirrt: Immerhin würden bei großen Leichtathletik-Wettkämpfen ferngesteuerte Vehikel auch die Sportgeräte auf dem Feld einsammeln und zurückbringen.
Der amüsante Zwischenfall auf dem Sportplatz an der Wipper war nicht der erste dieser Art im Thüringer Fußball. Auch im Süden des Freistaats büxte in diesem Jahr schon ein Mähroboter aus. Als Ende Mai die SG Herpf und der FC Zella-Mehlis (1:0) im Ligapokal-Endspiel des Fußballkreises Rhön-Rennsteig in Mittelschmalkalden aufeinandertrafen, setzte sich Mitte der zweiten Hälfte – Punkt 15.30 Uhr – ein Mähroboter ebenfalls in Bewegung, um seiner Arbeit auf dem Grün nachzugehen.
Auch hier teilte der Verein später mit, dass die Maschine an Wochenenden beziehungsweise Spieltagen eigentlich ausgeschaltet sei. Das müsse man im Trubel der Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zum 120-jährigen Vereinsjubiläum des FSV 06 Mittelschmalkalden wohl vergessen haben, mutmaßte ein Vereinsmitglied. Die Partie musste nur kurz unterbrochen werden, dann war der Mähroboter wieder eingefangen.