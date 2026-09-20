Wieder war es da: Das kleine Wörtchen „Hätte“ und das Schicksal, das für den 1. Suhler SV in seiner ersten Thüringenliga-Saison seit 21 Jahren eine andere Richtung wählt. Da ist in der 18. Minute erst der gefährliche Abschluss von Serdar Suliman, der noch zur Ecke geklärt wird. Und da folgt darauf der Eckball von Ibrahim El Hajj von der linken Seite, der im hohen Bogen ans Heiligenstädter Lattenkreuz fliegt.