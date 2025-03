17. Spieltag in der Fußball-Thüringenliga: Die Spielvereinigung Geratal hatte es mit keinem einfachen Gegner zu tun. Zu Gast war der Vorjahresmeister und aktuelle Tabellendritte vom FC An der Fahner Höhe. Die Favoritenrolle war also klar verteilt, aber dennoch zeigte Geratal im Rückrundenauftakt gegen den SV 09 Arnstadt – zumindest in der Defensive. Und auch im Spiel gegen den FC An der Fahner Höhe überzeugte die Spielvereinigung weitesgehend defensiv. Ein Gegentreffer war jedoch nicht zu vermeiden, aufgrund der individuellen Klasse von Daniel Trübenbach, der in der 63. Minute einen Freistoß aus zentraler Position im Tor unterbrachte und somit den 1:0-Endstand für die Gäste aus Dachwig erzielte.