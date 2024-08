Bad Salzungen Oma mit Enkelsohn aus Burgsee gerettet

Die Nachricht der gebürtigen Bad Salzungerin Christina Schramm an unsere Redaktion ließ einem den Schreck in die Knochen fahren. Doch Oma Christina hatte Glück im Unglück. Sie will sich hiermit bei den Helfern bedanken, die sie und den achtjährigen Jakob an Land zogen.