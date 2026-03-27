Am Samstag (14 Uhr) tritt der SV Borsch beim Tabellensiebten FC An der Fahner Höhe an. Diese Partie hatte im vergangenen September stattfinden sollen, war jedoch wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Dachwig zunächst verschoben worden. Am Ende wurde am 3. Advent per Heimrechttausch in Geisa gespielt, wo die Borscher mit 0:3 und zwei Verletzungen in die Winterpause gingen. Die Partie bringt einige Emotionen mit sich, das hat auch SV-Trainer Andreas Mannel nicht vergessen.