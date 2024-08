Am Samstag empfängt nun der SV 09 Arnstadt um 14 Uhr den SV Blau Weiß 91 Bad Frankenhausen zum ersten Heimspiel am Obertunk. Während die Kicker aus dem Kyffhäuserkreis als Aufsteiger ihre vierte Spielzeit in Thüringens höchster Spielklasse bestreiten, gehen die Nullneuner bereits in ihre 23. Saison. Beide Mannschaften teilten sich zum Auftakt die Punkte, die Kurstädter trennten sich vom FC Saalfeld 1:1, Arnstadt gelang ein 2:2 beim Derby in Geraberg. Nach der durchwachsenen Leistung dort werden sich die Hausherren steigern müssen, und die ersten drei Punkte einzufahren. Dabei wird wieder Kapitän Silvano Varnhagen an Bord sein, der zuletzt urlaubsbedingt fehlte. In den abgebrochenen Corona Spielzeiten 19/20 und 20/21 standen sich die Kontrahenten in der Verbandsliga zweimal gegenüber. Mit 6:1 und 4:2 konnten sich die Arnstädter klar durchsetzen.